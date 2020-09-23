Высокая температура и низкая влажность воздуха снижает жизнеспособность коронавируса SARS-CoV-2.

Соответствующее исследование провели специалисты Американского института физики, говорится в пресс-релизе на EurekAlert!.

Соавтор Талиб Дбоук отмечает, что высокая температура и низкая относительная влажность приводят к высокой скорости испарения капель, загрязненных слюной.

Исследователи также отметили, что расстояние перемещения и концентрация облака капель остаются значительными даже при высоких температурах и высокой относительной влажности. Но скорость ветра – еще одно главное условие, которое влияет на возможные изменения правил социального дистанцирования.

Ученые говорят, их исследование объясняет, почему пандемия усилилась в июле в различных густонаселенных городах по всему миру, где наблюдались как высокие температуры, так и высокая относительная влажность.

Они также предупредили о возможности второй волны пандемии в предстоящие осенние и зимние сезоны, ведь низкие температуры и высокая скорость ветра повышают выживаемость и передачу вируса, переносимого по воздуху.

Украинцам, которые хотят выехать заграницу, предлагают купить справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирусную инфекцию (COVID-19). Турагенты предполагают, что украинцы покупают справки из экономии: если ПЦР-тест в частной лаборатории стоит 1000-2000 гривен, то справка — 400-500 гривен. Но если обнаружится, что результаты теста на COVID-19 подделали, а новый тест выявит инфекцию уже после приезда в курортную страну, страховые не будут компенсировать туристу затраты на лечение.

Ученые предполагают, что иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-2 имеют люди, которые переболели лихорадкой денге.