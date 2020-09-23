Иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-2, возможно, имеют люди, которые переболели лихорадкой денге.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на еще не опубликованное исследование профессора Университета Дьюка Мигеля Николелиса.

Ученый заметил, что в регионах, где в последние годы зафиксировали вспышки лихорадки денге, распространение коронавируса идет менее быстрыми темпами:

«Это поразительное открытие поднимает интригующую возможность иммунологической перекрестной реактивности между серотипами флавивируса Денге и SARS-CoV-2».

Ученый рассчитывает, что его предположение подтвердится и люди смогут получать определенный уровень иммунитета к COVID-19 благодаря прививке от лихорадки денге.

Лихорадка денге — это острое трансмиссивное вирусное заболевание. Вирусы-возбудители лихорадки денге относятся к арбовирусам. В наши дни лихорадка денге встречается преимущественно в странах Южной и Юго-Восточной Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. Относится к «забытым тропическим болезням» (поражает преимущественно беднейшие и маргинализированные слои населения в наиболее отсталых регионах). Источники инфекции: больной человек, обезьяны и летучие мыши. Передачу инфекции от больного человека осуществляют комары.

В Украине для лечения больных COVID-19 на сегодняшний день выделено 36 тысяч коек.

К концу недели суточная заболеваемость COVID-19 в Украине может достигнуть 4 тысяч человек.