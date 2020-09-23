В Европейском Союзе обеспокоены ситуацией с антикоррупционной инфраструктурой в Украине. Это угрожает безвизовому режиму, но пока что ничего непоправимого не произошло.

Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас.

Он отметим, что условия для безвизового режима включают в том числе институциональные вещи.

«И мы обеспокоены некоторыми событиями вокруг антикоррупционной архитектуры… Мы, конечно, не комментируем никоим образом решения Конституционного суда, но мы хотим сделать акцент на правовой, конституционной ясности вокруг НАБУ, которая должна быть восстановлена очень быстро», — отметил Маасикас.

Он также подчеркнул, что ситуация вокруг НАБУ должна разрешиться как можно быстрее.

Что касается заявления депутата Европарламента Виолы фон Крамон о прямой угрозе для безвизового режима с Украиной, он отметил, что оно имеет вес, но окончательное решение за Еврокомиссией.

Как известно, о возможном пересмотре безвиза с ЕС стали говорить после того, как Верховная Рада утвердила состав конкурсной комиссии для избрания нового главы САП, несмотря на рекомендации Евросоюза. В частности, об угрозе безвизу говорила евродепутат и член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон.

Заявления евродепутата прокомментировал глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. По его словам, отмена безвиза не более, чем слухи.

А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал не допустить отмены безвиза.