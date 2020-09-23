В Украине задумались о введении экономических санкций в отношении онлайн-сервисов, которые предлагают контент российского производства. И,таким образом, они могут нарушать украинское законодательство.

Подробности сообщил министр культуры и информполитики Александр Ткаченко во времязаседания Кабмина, пишет в своем телеграм-канале нардеп от ЕС Алексей Гончаренко.

Решение рассмотреть данный вопрос было вызвано запуском в Украине крупнейшего российского онлайн-магазина Wildberries.

Он начал работать в Украине 21 сентября. При этом, на украинской версии сайта увидеть наборы для вышивания портрета президента РФ Владимира Путина, футболки с его изображением.

Также свободно продаются одежда и аксессуары с диктаторами Иосифом Сталиным и Владимиром Лениным, а также с запрещенной в Украине символикой СССР.

Как мы уже рассказывали ранее, Украина не признала результаты президентских выборов в Беларуси, поскольку не считает их такими, которые отражают реальное волеизъявление белорусских граждан.

А также, в США ввели персональные санкции против народного депутата Андрея Деркача и трех граждан России.