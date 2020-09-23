В Украине ряд облгазов и аффилированных газсбытов давят на потребителей, которые хотят сменить поставщика голубого топлива — людям угрожают выставить большие долги и отрезать трубу.

Об этом в эфире Эспрессо сообщила член НКРЭКУ Ольга Бабий, пишет ГазПравда.

По ее словам, на днях в Комиссию поступила первая официальная жалоба потребителя по поводу незаконного начисления «температурных коэффициентов» после смены поставщика газа. При этом долги выставили «задним числом», еще с 2015 года. И к моменту смены поставщика клиенту о такой задолженности никто не сообщал.

Координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети «Опора» Татьяна Бойко отмечает, такие действия нарушают права потребителей и являются незаконными: «Потребитель не был проинформирован о таких долгах. Вдруг облгаз, вроде «случайно» после изменения потребителем поставщика газа решил выставить дополнительный счет».

«Если поставщик не реагирует на ваши обращения, стоит оформить жалобу-заявление с просьбой провести проверку этого начисления. Если есть пострадавшее лицо-потребитель, на жалобы которого поставщик не реагирует, вы имеете право обратиться с такой просьбой к регулятору. Тогда у нас будут основания выйти на проверку и применить к этому поставщику санкцию. А также получить объяснение, почему он теперь с 2015 насчитывает эти коэффициенты, если раньше он их не насчитывал. Если такие начисления неправильные, НКРЭКУ вправе требовать произвести перерасчет. Мой совет — обращайтесь к регулятору и сообщайте о таких нарушениях», — рекомендует Бабий.

В 2020 году Украина получит 2 млрд долларов за транзит российского газа в Европу.

В Украине может существенно подешеветь бензин, а сжиженный газ, наоборот, подорожать.