Украинцы отдадут своими налогами около 5 тысяч гривен на погашение дефицита бюджета Пенсионного фонда.

Как пишет «Обозреватель», из-за зарплат в конвертах дефицит Пенсионного фонда в 2021 году достигнет 203,8 млрд грн.

Помимо единого социального взноса с зарплаты, львиная доля которого поступает в Пенсионный фонд, каждый украинец своими налогами отдаст еще около 5,4 тыс. грн на компенсацию.

Как сообщалось ранее, в 2021 году украинцы должны будут отдать по 16 тысяч гривен своих налогов на обслуживание и погашение долгов и больше 7 тысяч – на оборону и безопасность.

Если расходы на указанные сферы разделить на общее количество украинцев по данным электронной переписи (37,29 млн), окажется, что каждый гражданин, включая новорожденных, отдает своими налогами около 4,1 тыс. грн на медицину в год, 4,6 тыс. грн на образование и всего 201,5 грн в год на культуру.

Сколько каждый украинец отдает своих налогов:

медицина – 4 188 грн (или 156,2 млрд со всего бюджета);

образование – 4 660 грн (или 173,8 млрд грн);

культура – 201,5 грн (или 7,5 млрд грн);

на безопасность и оборону – 7 163 грн (или 267,1 млрд);

НАБУ – 28,5 грн (или 1 млрд);

Офис президента – 28,55 (1,2 млрд грн);

Аппарат Верховной Рады – 36,2 грн (1,35 млрд);

Кабинет министров – 65,7 грн (2,45 млрд);

ПФУ – 5 465 грн (203,8 млрд).

Самая большая статья расходов – погашение и обслуживание государственного долга – 599,8 млрд — 16 084 гривен с каждого украинца, включая новорожденных.

Отметим, расходы украинцев по сравнению с прошлым годом упали более чем на 10%. Основную часть зарплаты при этом украинцы тратят на еду и коммуналку.

В Украине может существенно подешеветь бензин, а сжиженный газ, наоборот, подорожать. Связано это с возможным изменением ставок акцизов на топливо.