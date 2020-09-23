В Украине обновились стандарты госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Подробности сообщаются на странице Министерства здравоохранния в Facebook.

В частности, обновлен список сопутствующих заболеваний, при которых людей из этой группы риска будут обязательно госпитализировать.

Обязательной госпитализации теперь подлежат больные COVID-19 с:

онкологическими заболеваниями

почечной недостаточностью

цереброваскулярными заболеваниями в стадии декомпенсации

патологиями дыхательной и сердечно-сосудистой систем

тяжелой артериальной гипертензией

декомпенсированным сахарным диабетом

тяжелыми аллергическими болезнями

иммуносупрессивными состояниями

аутоиммунными заболеваниями

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине за сутки зарегистрированы 3497 новых случаев COVID-19. Всего в нашей стране с начала пандемии заболели 184 734 человека.

Также выяснилось, что иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-2, возможно, имеют люди, которые переболели лихорадкой денге.