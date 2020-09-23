В Украине обновились стандарты госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Подробности сообщаются на странице Министерства здравоохранния в Facebook.
В частности, обновлен список сопутствующих заболеваний, при которых людей из этой группы риска будут обязательно госпитализировать.
Обязательной госпитализации теперь подлежат больные COVID-19 с:
- онкологическими заболеваниями
- почечной недостаточностью
- цереброваскулярными заболеваниями в стадии декомпенсации
- патологиями дыхательной и сердечно-сосудистой систем
- тяжелой артериальной гипертензией
- декомпенсированным сахарным диабетом
- тяжелыми аллергическими болезнями
- иммуносупрессивными состояниями
- аутоиммунными заболеваниями
Как мы уже рассказывали ранее, в Украине за сутки зарегистрированы 3497 новых случаев COVID-19. Всего в нашей стране с начала пандемии заболели 184 734 человека.
Также выяснилось, что иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-2, возможно, имеют люди, которые переболели лихорадкой денге.