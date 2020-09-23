В аэропорту в Хельсинках служебные собаки начнут вычислять больных COVID-19 пассажиров по запаху.

Подробности сообщает «Интерфакс-Украина».

В финском пилотном проекте примут участие 16 собак — по четыре собаки в одну смену.

Как сообщается, пассажиров будут просить провести салфеткой по коже, после чего эту салфетку будут обнюхивать специально обученные собаки. Если собака распознает вирус, то пассажиру придется пройти дополнительную медицинскую проверку.

На ветеринарного факультета Университета Хельсинки утверждают, что собаки после специальных тренировок способны распознать запах, типичный для заболевших COVID-19, практически со 100% точностью.

А исследователь Анна Хельм-Брекман рассказывает, что в Финляндии давно используют острое обоняние собак для выявления ряда заболеваний у людей. Она отметила, что собаки быстро научились распознавать типичный для коронавируса запах.

Как мы уже сообщали ранее, в Украине за сутки зарегистрированы 3497 новых случаев COVID-19. Всего в нашей стране с начала пандемии заболели 184 734 человека.

Тем временем, украинская вакцина от коронавируса может быть доступна для массового использования уже к концу 2021 года.