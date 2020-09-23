В Одессе зарезали 21-летнюю девушку-фармацевта, которая работала в круглосуточной аптеке «АКС» на Академика Королева, 33.

Об этом сообщили в ГУ НП в Одесской области.

Убийство произошло поздно ночью. Девушка погибла в результате нескольких ножевых ранений. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство).

«Думская» пишет, что инцидент не похож на разбойный налет, ведь обстановка в заведении не нарушена. Кроме того, местные жители отмечают, что ночью в аптеку не пускали посетителей, выдавая лекарства через специальное окошко, ведь в этом районе много наркоманов и аптек, соответственно. Есть версия, что девушку мог убить бывший сотрудник аптеки.

По городу введен в действие план «Перехват».

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Напомним, предполагаемый организатор покушения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Игорь Павловский, признал свою вину и заявил о готовности пойти на сделку со следствием.

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве сотрудницы Верховной Рады Антонины Шпир, которая была убита в июле 2019 года.