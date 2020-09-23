В Тернополе произошло жестокое убийство завуча одной из местных школ — тело убитой 53-летней Анжелы Макаренко нашли в ее собственном доме 22 сентября.

У погибшей женщины были разбита голова и ножевые ранения на шее.

Спикер Национальной полиции Тернопольской области Сергей Крета заявил, что возможной причиной убийства завучамог стать денежный конликт.

На сегодняшний день, в убийстве заместителя директора тернопольской школы №11 Анжелы Макаренко подозревается сотрудник местного банка.

«Версия ограбления отпала сразу, потому что в доме были золотые вещи и украшения, а также деньги, никто это не тронул. Скорее всего убийство произошло на бытовой почве, об этом говорил и характер нанесенных травм. Полиция проверила камеры наблюдения, опросила в том числе и сотрудников школы.

Выяснилось, что к завучу в тот день приходил мужчина. Тогда стали проверять, был ли он у нее в доме», – заявил чиновник.

Когда была установлена личность подозреваемого, оказалось, что это сотрудник банка.

Однако его тело было обнаружено недалеко от места жительства. Мужчина совершил самоубийство и повесился в шахте лифта.

«По предварительной версии, конфликт произошел из-за денег. Кто кому был должен, мы пока не знаем, потому что и мужчина был не бедным человеком», – пояснил Крета.

Как мы уже рассказывали ранее, предполагаемый организатор покушения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Игорь Павловский, признал свою вину и заявил о готовности пойти на сделку со следствием.

А также, правоохранители задержали подозреваемого в убийстве сотрудницы Верховной Рады Антонины Шпир, которая была убита в июле 2019 года.