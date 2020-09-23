По состоянию на 23 сентября, в Украине не готовы ослабить карантин практически все регионы.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно обновленной информации, соответствуют требованиям ведомства только Кировоградская и Херсонская области.

Не могут ослабить карантин следующие регионы:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Запорожская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Полтавская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

В Украине за сутки, 22 сентября, зарегистрированы 3497 новых случаев COVID-19. Всего в нашей стране с начала пандемии заболели 184 734 человека.

Киев, по самому оптимистичному прогнозу, пробудет в «оранжевой» карантинной зоне до марта 2021 года.

Ученые предполагают, что иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-2 имеют люди, которые переболели лихорадкой денге.