По состоянию на 23 сентября, в Украине не готовы ослабить карантин практически все регионы.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Согласно обновленной информации, соответствуют требованиям ведомства только Кировоградская и Херсонская области.
Не могут ослабить карантин следующие регионы:
Киев;
Винницкая область;
Волынская область;
Днепропетровская область;
Донецкая область;
Житомирская область;
Закарпатская область;
Запорожская область;
Ивано-Франковская область;
Киевская область;
Луганская область;
Львовская область;
Николаевская область;
Одесская область;
Полтавская область;
Ровенская область;
Сумская область;
Тернопольская область;
Харьковская область;
Хмельницкая область;
Черкасская область;
Черновицкая область;
Черниговская область.
В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней.
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