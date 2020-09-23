Кабмин Украины отменил уплату пенсионного сбора при первой покупке или получении жилья.

Подробности сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

«Украинцы должны получить возможность покупать жилье по доступным ценам. Сегодняшним решением правительство определило порядок освобождения от уплаты пенсионного сбора граждан, которые приобретают жилье впервые или находятся в очереди на получение жилья», – заявил премьер.

В ходе заседания правительства он заявил, что это решение является частью задачи, постановленной президентом Владимиром Зеленским о доступном жилье для украинских семей.

«Мы активно работаем над снижением ипотечных ставок кредитования на покупку жилья. Уже есть предложения, как и обещал президент, 10% и меньше для ипотеки», – резюмировал Шмыгаль.

Как мы уже рассказывали ранее, повышение размера минимальной заработной платы в Украине в сентябре этого года с 4 723 до 5 000 гривен приведет к росту налогов для физических лиц — предпринимателей.

Напомним, в Украине размер налога за квартиры – до 1,5% минималки за каждый квадратный метр сверх нормы. Платить в 2020-м нужно за 2019-й, поэтому и размер минимальной зарплаты учитывается за прошлый год.