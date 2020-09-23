В Украине может существенно подешеветь бензин, а сжиженный газ, наоборот, подорожать. Связано это с возможным изменением ставок акцизов на топливо.

Как пишет газета «Факты», в Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно сбалансированности ставок акцизного налога на топливо», который призван уравнять ставки акциза.

Известно, что документ зарегистрировали 17 депутатов фракции «Слуга народа».

Издание напоминает, что сейчас акцизы прописаны: для бензинов порядка 213 евро за 1000 л, для дизеля — 139 евро за 1000 л и для автомобильного газа — 52 евро за 1000 л.

Как заявил в комментарии УНИАН один из авторов законопроекта, депутат Алексей Мовчан, народные избранники «предлагают использовать справедливый подход ко всем автомобилистам и ввести акцизную ставку для всех видов топлива одинаковую, — на уровне 139 евро».

После этого цены на дизельное топливо никак не изменятся, а вот литр автогаза подорожает на 3,0−3,4 грн. При этом бензин подешевеет на 2,9−3,0 грн: газ может стоить 14 грн, а бензин — порядка 18 грн.

Участники топливного рынка восприняли такую инициативу «слуг народа» неоднозначно. К примеру, «Украинская ассоциация сжиженного газа» выступает против такого решения. Также эксперты считают, что введение единой ставки акциза на все виды топлива — не совсем правильное решение, так как не учитывает технологические особенности каждого горючего.

«Я считаю, что корректировка ставок акцизного сбора на нефтепродукты действительно назрела. Хотя обязательно нужно учитывать энергетические особенности каждого вида топлива. В частности, сжиженный газ и бензин имеют разную энергетическую ценность. Для того чтобы автомобиль проехал определенное расстояние, газа нужно на 15% больше, чем бензина. Поэтому при формировании ставок акцизного сбора эти особенности должны быть учтены, и вводить некий единый акциз на все виды топлива тоже неправильно. Другое дело, если каждый условный килоджоуль, вырабатываемый тем или иным топливом, будет облагаться одинаковым налогом. Но нужно учитывать, что для получения этого килоджоуля расходуется разный объем бензина, сжиженного газа или дизтоплива. При таких условиях реформировать существующую систему акцизных ставок на топливо можно. Действительно, у нас сейчас очень большой импорт сжиженного газа из России. Однозначно, когда в стране производится все больше бензина, то возникает вопрос: для чего мы должны импортировать автогаз из России, тем самым сдерживая потребление отечественного бензина? Да, в случае принятия предлагаемого закона привлекательность газа для потребителей резко снизится, так как выгода от его использования нивелируется», — говорит директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

Отметим, расходы украинцев по сравнению с прошлым годом упали более чем на 10%. Основную часть зарплаты при этом украинцы тратят на еду и коммуналку.

Во II квартале 2020 ВВП сократился на 11,4% в годовом измерении. К падению экономики привели жесткие карантинные ограничения и снижения спроса.