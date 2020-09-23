Украинская вакцина от коронавируса может быть доступна для массового использования уже к концу 2021 года.

Такое мнение озвучила врач-иммунолог, доктор медицинских наук Алла Волоха, передает Обозреватель.

«Если появятся прототипы, мы должны их хорошо исследовать, ведь, чтобы вакцина могла быть запущена в производство, она должна пройти три фазы исследования», – пояснила врач.

В целом, этот процесс занимает минимум год.

«В лучшем случае третья фаза может пройти быстрее, но все равно все эти этапы должны быть соблюдены, чтобы мы были уверены в том, что вакцина иммуногенна и безопасна», – подчеркивает Волоха..

Соответственно, массовое использование украинской вакцины от COVID-19 может начаться в конце 2021 года.

«Возможно, немного раньше, но реально – такие сроки», – резюмировала она.

Как мы уже рассказывали ранее, Украина полностью готова к массовому производству вакцины от COVID-19, после ее появления и клинических испытаний.

В то же время, ВОЗ считает, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 не сможет остановить пандемию.