На пути к миру на Донбассе должно быть движение двух сторон, но ключевые шаги должна сделать Россия, которая контролирует оккупированные территории Украины.

Такое заявление в интервью Hospodárske noviny сделал президент Украины Владимир Зеленский, пишет сайт президента.

«Мы хотели бы видеть больше стремления Москвы ускорить достижение мира», — подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что война продолжается только на 3% нашей территории, но все равно Украине нужна поддержка Запада, ведь война на Донбассе дестабилизирует ситуацию на всем континенте и жто потери для экономики и человеческого капитала:

«Все войны когда-нибудь заканчиваются. Вопрос в том, сколько они длятся, сколько жизней уносят, сколько страданий приносят. Мы уверены на 100%, что украинские города — Донецк и Луганск — это наши города, там наши люди, как и в Крыму, кстати. И если бы не внешнее вмешательство, то и Донецк, и Луганск, и Крым нормально жили в единой нашей государственной системе», — считает Зеленский.

При этом на вопрос журналисты «общается ли он напрямую с Путиным?» президент ответил: «Когда есть такая необходимость, мы говорим напрямую».

Как сообщалось ранее, заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин считает, что война на Донбассе началась из-за языкового вопроса, людям обещали разрешить использование русского языка для ведения деловых встреч и документации.

Народные депутаты инициируют выход Витольда Фокина из состава Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске по Донбассу. Они считают, что заявления Фокина демонстрируют его полное непонимание причинно-следственных связей начала российско-украинской войны и откровенный дрейф в сторону России.