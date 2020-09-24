За время карантина количество безработных в Украине выросло до 9,8%.

Об этом свидетельствуют результаты обследования рабочей силы Государственной службы статистики Украины.

Так, уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 49,0%, а среди населения в возрасте 15-70 лет — 55,2% во втором квартале 2020 года.

В то же время, уровень безработицы среди трудоспособных граждан в возрасте 15 лет и старше составил 9,8% (в первом квартале — 8,5%), а среди лиц в возрасте 15-70 лет — 9,9% (в первом квартале — 8,6%).

В целом, количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше во II квартале 2020 года составило 15,7 млн человек, а в возрасте 15-70 лет — 15,6 млн человек.

Количество безработных украинцев в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составило по 1,7 млн человек.

Как мы уже рассказывали ранее, наибольшим спросом на рынке труда в этом году пользовались квалифицированные рабочие с инструментом, рабочие по обслуживанию и эксплуатации оборудования, работники сферы торговли и услуг, а также неквалифицированные работники.

А также, количество скрытых безработных в Украине выросло до трех миллионов человек,что составляет примерно 17% общей рабочей силы в Украине.