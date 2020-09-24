Пророссийские боевики на Донбассе попались на минировании мирной территории.

Это было неоднократно зафиксировано представителями СММ ОБСЕ, передает пресс-центр штаба ООС.

Так, ходе наблюдательных полетов беспилотные летательные аппараты СММ ОБСЕ на неподконтрольной территории Донбасса заметили:

28 августа – десять противотанковых мин на западной окраине микрорайона Трудовские в Петровском районе населенного пункта Донецк, которые были установлены в два ряда и заблокировали дорогу, ведущую на запад до населенного пункта Марьинка Донецкой области;

1 сентября – двадцать три противотанковые мины, были установлены у рулевой дорожки на территории разрушенного международного аэропорта «Донецк»;

4 сентября – четыре противотанковые мины, установленные в один ряд у западной полосы автодороги, и 7 сентября – восемь противотанковых мин, установленных в один ряд поперек автодороги, вблизи населенного пункта Веселая Гора Луганской области;

13 сентября – четырнадцать противотанковых мин, установленных поперек автодороги вблизи населенного пункта Саханка Донецкой области. В тот же день было задокументировано восемь противотанковых мин, установленных в один ряд поперек автодороги и двадцать противотанковых мин, возле населенного пункта Веселая Гора Луганской области.

В то же время, боевики применяют и скрытые способы минирования территории — в частности противопехотными минами ПОМ-2, которые имеют период самоликвидации от 4 до 100 часов.

Как мы уже сообщали ранее, первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин извинился за то, что назвал боевиков на Донбассе «повстанцами».

А 23 сентября, недалеко от населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения.