Ученые Великобритании планируют впервые проверить действие вакцины от COVID-19, заразив при этом людей коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что 2 тысячи человек получат разные виды вакцины от COVID-19, затем добровольцы получат «дозу» SARS-CoV-2. Это даст ученые возможность наглядно проверить действенность того или иного препарата. Через месяц после этого проведут «контрольное» заражение.

Издание сообщает, что сейчас во всем мире около 37 тысяч человек в 162 странах готовы испытать на себе действие вакцины, однако законность эксперимента еще предстоит подтвердить Управлению по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании и независимому комитету по этике.

Руководить процессом будет Имперский колледж Лондона. При этом известно, что в распоряжении ученых пока что есть только небольшой госпиталь на 24 места. По этой причине исследователи просят профинансировать предоставление помещения, где комфортно находиться на карантине смогут одновременно хотя бы пару сотен человек.

Как сообщалось ранее, Израиль стал первой страной, которая ввела повторный локдаун — с 25 сентября на две недели в стране вводят полный карантин.

В Украине зафиксировали 3372 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки, 23 сентября. Всего с начала пандемии заболели 188 106 человек.