В Европейском Союзе предупредили, что во многих странах ситуация с распространением COVID-19 намного хуже, чем в начале пандемии (март-апрель 2019 года).

Так, по мнению еврокомиссара по вопросам здравоохранения Стеллы Кириакидис, текущая эпидемиологическая ситуация влечет за собой возрастающий риск для групп, наиболее уязвимых к коронавируса, а также медицинских работников. Она заявила, что ситуация требует немедленных и конкретных действий:

«Мы переживаем решающий момент, и каждый должен действовать решительно и использовать имеющиеся у нас инструменты. Это означает, что все государства-члены должны быть готовы к немедленному и своевременному применению мер контроля. Это может быть нашим последним шансом избежать повторение прошлой весны», – цитирует Сope.

Как сообщалось ранее, в Украине зафиксировали 3372 новых случая COVID-19 за 23 сентября. Всего с начала пандемии заболели 188 106 человек.

При этом в Украине от COVID-19 умерли уже двое детей.

Израиль стал первой страной, которая ввела повторный локдаун — с 25 сентября на две недели в стране вводят полный карантин.

Ученые Великобритании планируют впервые проверить действие вакцины от COVID-19, заразив при этом людей коронавирусом SARS-CoV-2.