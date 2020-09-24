В Москве загадочно погибла дочь Заслуженного артиста России, актера, который играл в «Место встречи изменить нельзя», Владимира Конкина – София.

Как сообщается, София Конкина отправилась в бассейн в фитнес-клубе Jump еще 22 сентября, но домой с тренировки девушка так и не вернулась, пишет «МК».

Через дня выяснилось, что она попала в реанимацию с диагнозом «Утопление». Согласно официальным данным, София умерла от отказа почек.

В настоящее время проводится проверка – при каких обстоятельствах захлебнулась дочь известного актера. Также неизвестно, почему родственники более суток ничего не могли узнать о ее судьбе.

Российские СМИ также сообщили, что София находилась в зале с бассейном около 23:30 по московскому времени, других посетителей там не было.

Когда она начала тонуть – этого никто не видел, а сотрудники фитнес-клуба утверждают, что Конкина пробыла в воде непродолжительное время.

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