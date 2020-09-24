Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин извинился за то, что назвал боевиков на Донбассе «повстанцами». Как известно, после этого в Верховной Раде инициировали его выход из ТКГ.

В своем комментарии «Интерфакс-Украина» Фокин отметил, что предыдущий президент также использовал это слово, но он просит прощения у всех, кого задели его слова:

«И хотя это слово использовалось и предыдущим президентом Украины, в частности, в его речи, если не ошибаюсь, в Цюрихском университете в январе 2015 года, правильно было бы сказать «боевики». Я искренне прошу прощения у всех, кого задели мои слова».

Фокин также добавил, что как патриот Украины и, как один из первых руководителей возрожденного Украинского государства, сделает все для того, чтобы в Украину вернулся мир.

«В то же время хочу заверить всех, что усилия, которые мы с коллегами прилагаем для достижения нашей с вами общей цели – восстановления суверенитета Украины и территориальной целостности нашего государства в международно-признанных границах, имеют несравненно большее значение, чем неудачно употребленное слово», — отметил он.

Также по мнению Фокина, война на Донбассе началась из-за языкового вопроса, людям обещали разрешить использование русского языка для ведения деловых встреч и документации.

Ранее Витольд Фокин заявлял, что на Донбассе предлагают ввести временное правительство и миротворцев ООН для проведения выборов на оккупированных территориях.