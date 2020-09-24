Израиль стал первой страной, которая ввела повторный локдаун — с 25 сентября на две недели в стране вводят полный карантин.

Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, пишет «Deutsche Welle».

Жесткий карантин, по его словам, необходим для борьбы со второй волной коронавируса:

«Чтобы спасти жизни израильтян, мы должны объявить полный карантин на две недели, который начнется в ближайшую пятницу и продлится до конца праздника Симхат Тора. После этого будут еще две недели карантина, надеюсь, не очень строгого, но говорю заранее: все зависит от показателей заболеваемости».

Отметим, во вторник суточное число новых инфекций составило 6 950 случаев, что стало самым высоким показателем с начала пандемии.

Детали полного карантина премьер не представил.

Напомним, 18 сентября в Израиле уже заявляли о новом трехнедельном карантине по всей стране. Чиновники таким образом пытаются снизить нагрузку на больницы, в которых в последнее время стало поступать все больше пациентов с COVID-19.

Жителям Израиля разрешили отходить не более, чем на 500 метров от собственного дома. На карантин закрыли отели, школы и торговые центры. Частным компаниям разрешили продолжить работу при условии соблюдения мер по борьбе против COVID-19. Аэропорт в Тель-Авиве не закрывался. Также сообщалось, ограничения продлятся до 9 октября, когда заканчивается праздник Суккот, когда иудеи часто ночуют вне дома. При этом смягчение карантина было запланировано с праздника Симхат Тора, когда начинается новый цикл чтения Торы.

Как сообщалось ранее, Киев, по самому оптимистичному прогнозу, пробудет в «оранжевой» карантинной зоне до марта 2021 года.