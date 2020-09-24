Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Голосеевского района Киева, округ №8.

Должность: Член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам собственности.

Депутатская фракция «Єдність».

Биография, семья, хобби:

Родился 10 августа 1990 года в селе Шамраевка Сквирского района Киевской области. Жена — Алина Калиниченко.

Депутат утверждает, что он спортсмен и видеоблогер.

Образование:

Среднее образование получил в Сквирском лицее.

2007-2012 гг. — Национальный университет биоресурсов и природопользования, квалификация «инженер-исследователь».

В 2010-2012 гг. В этом же вузе учился по специальности «экономика и предпринимательство».

С 2013 года — аспирант кафедры охраны труда и инженерии среды НУБиП, ассистент кафедры тракторов, автомобилей и биоенергосистем.

Трудовая деятельность:

2012-2013 гг. — заведующий общежитии №5 студенческого городка НУБиП,

2013-2014 гг. — директор студенческого городка.

С 2013 года — преподаватель кафедры охраны труда и инженерии среды НУБиП.

Общественная деятельность:

С 2010 года — член Киевского городского общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы.

С 2013 года — помощник участкового на общественных началах. Руководитель общественной организации «Прогрессивное молодежное движение».

Компромат:

В 2014 Дмитрий Калиниченко баллотировался в Киевский горсовет от партии Александра Пабата «Права воля Украины», которая покупала голоса избирателей.

«Написал, так как оно есть, по факту. Машины у меня нет — я на общественном транспорте передвигаюсь. Ценных бумаг у меня нет, акций нет, бизнеса нет, оффшоров — тоже нет. Есть друзья, готовые помогать», — так депутат объяснил, как он жил на одну аспирантскую стипендию в 2015 году.

В 2017 году Дмитрий Калиниченко при годовом доходе 2238 грн приобрел автомобиль Skoda Superb.

Декларация:

В 2018 году Дмитрий Калиниченко задекларировал 50 тыс грн и 21,5 тыс долларов наличными, третьим лицам одолжил 15 тысяч долларов.

Общий доход депутата составил 21 тысячу грн (зарплата), жена в собственной компании «Мастера счастья» заработала 90 тысяч грн.

Из недвижимого имущества семьи принадлежат три квартиры — в Киеве, Софиевской Борщаговке и селе Шамраевка, и комната в общежитии НУБиП

Ссылки:

Общественная приемная: ул. Голосеевский, 96, каб. 126, (044) 259-71-24. ул. Сеченова, 5, (063) 605-64-37

Электронная почта: [email protected]

Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/kalinichenkodmytro

Страница в Facebook

Отчет депутата за 2018 год.