В Винницкой области подрались кандидат в депутаты облсовета, действующий депутат облсовета и депутат Калиновского райсовета. Все закончилось стрельбой.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В Калиновский райотдел полиции обратился 52-летний депутат райсовета. По его словам, 23 сентября к нему приехали депутат облсовета и кандидат в депутаты облсовета. Возник конфликт из-за избирательной кампании. В итога кандидат в депутаты ударил в голову депутата райсовета. Тот в ответ повредил его автомобиль Toyota Land Cruiser.

Останавливать конфликт пришлось сотруднику райсовета, он выстрелил в воздух резиновыми пулями.

Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, нападавшего задержали, а машину отправили на арестплощадку.

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