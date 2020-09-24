В Украине зафиксировали 3372 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки, 23 сентября. Всего с начала пандемии заболели 188 106 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Выздоровели пока только 83 458 человек (+1788 за прошедшие сутки).

Умерли — 3 757 человек (+52 за прошедшие сутки).

Коронавирус в Украине — статистика на 24 сентября по областям

Количество областей, где суточная заболеваемость превышает 100 человек, резко возросло.

Винницкая обл — 5556 (+101)

Волынская обл — 7235 (+103)

Днепропетровская обл — 4692 (+298)

Донецкая обл — 2767 (+133)

Житомирская обл — 5262 (+71)

Закарпатская обл — 9416 (+73)

Запорожская обл — 3288 (+139)

Ивано-Франковская обл — 12952 (+141)

Кировоградская обл — 1039 (+15)

Киев — 20665 (+330)

Киевская обл — 8286 (+138)

Львовская обл — 19250 (+205)

Луганская обл — 841 (+27)

Николаевская обл — 2717 (+74)

Одесская обл — 12309 (+179)

Полтавская обл — 1677 (+47)

Ровенская обл — 11621 (+162)

Сумская обл — 3352 (+72)

Тернопольская обл — 12334 (+265)

Харьковская обл — 16193 (+285)

Херсонская обл — 905 (+37)

Хмельницкая обл — 5185 (+136)

Черновицкая обл — 13562 (+114)

Черкасская обл — 3355 (+117)

Черниговская обл — 3647 (+110).

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