В Украине зафиксировали 3372 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки, 23 сентября. Всего с начала пандемии заболели 188 106 человек.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Выздоровели пока только 83 458 человек (+1788 за прошедшие сутки).
Умерли — 3 757 человек (+52 за прошедшие сутки).
Коронавирус в Украине — статистика на 24 сентября по областям
Количество областей, где суточная заболеваемость превышает 100 человек, резко возросло.
Винницкая обл — 5556 (+101)
Волынская обл — 7235 (+103)
Днепропетровская обл — 4692 (+298)
Донецкая обл — 2767 (+133)
Житомирская обл — 5262 (+71)
Закарпатская обл — 9416 (+73)
Запорожская обл — 3288 (+139)
Ивано-Франковская обл — 12952 (+141)
Кировоградская обл — 1039 (+15)
Киев — 20665 (+330)
Киевская обл — 8286 (+138)
Львовская обл — 19250 (+205)
Луганская обл — 841 (+27)
Николаевская обл — 2717 (+74)
Одесская обл — 12309 (+179)
Полтавская обл — 1677 (+47)
Ровенская обл — 11621 (+162)
Сумская обл — 3352 (+72)
Тернопольская обл — 12334 (+265)
Харьковская обл — 16193 (+285)
Херсонская обл — 905 (+37)
Хмельницкая обл — 5185 (+136)
Черновицкая обл — 13562 (+114)
Черкасская обл — 3355 (+117)
Черниговская обл — 3647 (+110).
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