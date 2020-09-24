Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого большинство стран мира признали нелегитимным, заявил, что обвинения в его сторону из-за тайной «инаугурации» якобы беспочвенны.

Подробности сообщает идание БЕЛТА.

Так, Лукашенко считает, что некоторые мировые государства якобы заняли неконструктивную позицию в отношении его страны.

«Особенно, что удивительно, соседи. Соседи от Бога, их не выбирают, и мы обречены жить вместе, дружить. Но оказывается, что не всегда так. Соседние государства, особенно Польша, вы знаете, какую позицию заняли», – утверждает Лукашенко.

По его словам, Беларусь якобы не обязана приглашать на «инаугурацию» или вообще предупреждать о ней никого из представителей руководства других стран.

«Даже по вчерашней инаугурации какая-то не то обида, не то претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или еще кому-то, что будем проводить это мероприятие», – добавил Лукашенко.

Также он рассказал, что инаугурация не была «тайной» — на нее якобы были приглашены примерно 2 тысячи человек вместе с военными.

Как мы уже рассказывали ранее, Украина не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

А также, Светлана Тихановская прокомментировала тайную инаугурацию Александра Лукашенко.