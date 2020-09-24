Голосовать на местных выборах в Украине, которые пройдут 25 октября, планируют 41,2% украинцкв.

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда Демократические инициативы и Центра Разумкова.

При этом, еще 40,7% опрошенных заявили, что скорее всего также придут на выборы.

Примерно 4,5% респондентов скорее всего не будут голосовать, а 6,1% — определенно не будут голосовать.

Также, согласно данным опроса, 31% респондентов по стране готовы поддержать на местных выборах ту партию, за которую они проголосовали бы на выборах в Верховную Раду.

Еще 28% склоняются к голосованию за ту же партию, но не исключают, что могут изменить выбор.

7,5% украинцев точно намерены голосовать за другую партию, а еще 7% поддержат кандидатов, которые не принадлежат к какой-либо партии.

Почти 27% опрошенных украинцев не определились с ответом.

Опрос проведен фондом Демократические инициативы совместно с Центром Разумкова 14 — 19 августа 2020 года среди 2022 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий.

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