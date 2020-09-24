23 сентября зафиксированы три нарушения со стороны боевиков на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

На Приазовье, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументированы пролеты двух беспилотных летательных аппаратов противника с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы враждебные БПЛА типа «Квадрокоптер» и «Фантом-4» были подавлены.

Режим прекращения огня враг нарушил вблизи Попасной, осуществив два выстрела в сторону наших позиций из автоматического станкового гранатомета. Огневая провокация противника не представляла угрозы для наших защитников, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было.

К сожалению, недалеко от населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения. Пострадавших доставили в лечебное учреждение, где им оказали квалифицированную медицинскую помощь.

24 сентября нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксировано.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что на пути к миру на Донбассе должно быть движение двух сторон, но ключевые шаги должна сделать Россия, которая контролирует оккупированные территории Украины.

Один из экс-террористов «ДНР» добровольно сдался Службе безопасности Украины в рамках программы «Тебя ждут дома».