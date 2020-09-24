В Костромской области России уборщица стала главой поселения и теперь не знает, что делать.

Изданию «Подъём» Марина Удгодская призналась, что свыше 4 лет была уборщицей в администрации, а на выборах была подставным кандидатом.

Что делать теперь, Удгодская не знает, ведь у нее даже нет опыта вести документы:

«Я ж не сама выдвигалась. Меня попросил Локтев Николай Сергеевич (прежний глава). Просто не было человека и я как бы шла подставным. Помочь хотела. Вдвоем с ним и были. Я ж не думала, что за меня проголосуют, не ожидала такого поворота. Я вообще ничего не делала, а люди приходили и голосовали. У меня было 84 голоса, а у Локтева — 46 где-то. 1 октября вступаю в должность. Вообще без понятия, что в обязанности будет входить. Я четыре года убирала, сейчас пятый. Сказали до 30-го работать, как работаете. А что дальше, никто не знает. Не готова я внутренне. Надо вступить в должность, а потом полномочия надо как-то свернуть. Это ж тяжело: я с документами ни разу делов-то не имела».

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