Курс доллара, установленный Национальным банком Украины на 24 сентября, составляет 28,18 гривен.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара опустился, но только на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 24 сентября установлен на таком уровне: 28,1874 гривен за 1 доллар. При этом курс доллара на 23 сентября составляет 28,2059 гривен за 1 доллар.

Евро сегодня стоит 32,9609 грн.

Как сообщалось ранее, валовый внешний долг Украины вырос на 2,5 млрд долларов за второй квартал 2020 года и составил 122,8 млрд долларов.

Расходы украинцев по сравнению с прошлым годом упали более чем на 10%. Основную часть зарплаты при этом украинцы тратят на еду и коммуналку.