Во Львове вынесли подозрение организатору детских лагерей, который подозревается в изнасиловании 11 девочек. Он растлевал их на протяжении 15 лет с 2005 года.

Подробности сообщает начальник областного главка полиции Василий Виконский.

Так, пострадавшие девочки были в возрасте от 11 до 14 лет на момент противоправных действий со стороны педофила.

«Следователи провели колоссальную работу, были установлены жертвы злоумышленника, на сегодня это молодые женщины. Однако в то время они еще были детьми, ведь первые факты растления и изнасилования датируются 2005 годом. Многие из них не хотели вспоминать эти события, и их можно понять», — рассказал он.

Благодаря кропотливой и слаженной работе собрали правоохранители смогли собрать доказательную базу, достаточную для того, чтобы мы могли сообщить злоумышленнику о подозрении в совершении 11 преступлений.

Теперь педофилу грозит до 15 лет лишения свободы.

Как мы уже рассказывали, в центре Николаева произошло избиения родителями мужчины, который приставал к несовершеннолетнему ребенку, после чего злоумышленник был передан во власти правоохранительных органов.

А также, боец смешанных единоборств, который выступал под эгидой UFC, Конор МакГрегор был арестован за попытку сексуального насилия и непристойное поведение в обществе.