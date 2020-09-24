В ночь на 24 сентября в Овидиопольском районе Одесской области произошло смертельное ДТП в котором погибли два человека, еще четыр были госпитализированы.

Подробности сообщает пресс-служба ГУ НПУ региона.

«21-летний водитель Toyota Cresta не справился с управлением, в результате чего автомобиль, в котором находились шестеро молодых людей в возрасте от 18 до 21-го года, перевернулся в кювет. 18-летний парень от полученных травм погиб мгновенно, 19-летний – умер в больнице, других пострадавших

доставили в медицинское учреждение», – указано в сообщении.

Также, глава Овидиопольского отдела полиции Олег Чукань заявил, что 21-летнего водителя-виновника смертельной аварии, уже задержали. Он получил лишь незначительные травмы.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 286 УКУ. Данная статья предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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