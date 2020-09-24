Похищение в Сумах командира 117-й бригады территориальной обороны, полковника СБУ Юрия Полоуса, на самом деле оказалось учениями военных.

Подробности сообщает АрмияInform.

Также факт учений подтвердил и начальник Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины полковник Богдан Сеник.

Он заявил, что такое «похищение» было использовано как вводная и одна из легенд учений.

Целью этих учений и «похищения» была отработка действий военных в подобных ситуациях и координация с другими силовыми структурами Украины.

Напомним, в ночь 24 сентября сообщалось, что в Сумах неизвестные похитили полковника Вооруженных сил Украины Юрия Полоуса. Шестеро неизвестных лиц в балаклавах с оружием через забор проникли на территорию Сумского национального аграрного университета. При этом сторожу они представились сотрудниками СБУ.

Как мы рассказывали ранее, в Днепропетровской области правоохранителям удалось раскрыть банду, которая в течение нескольких лет занималась разбойными нападениями, вымогательством, а также похищением и пытками людей.