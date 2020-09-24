13% украинцев хотели бы принять участие в политической жизни страны и попробовать себя на должности депутата.

При этом, президентом Украины хотели бы стать всего 5% опрошенных, показывают данные опроса Социологической группы «Рейтинг».

В целом, 45% украинцев не против участвовать в политической и общественной жизни своего региона, однако не на месте депутатов местных советов, а через выборы, делегируя полномочия другим.

Также украинцы хотят избирать не только депутатов или мэров, но и голову области (за избрание — 83%), местных судей (71%) и прокуроров (68%).

А 57% респондентов согласны с идеей создания муниципальной полиции, подчиненной местной власти. И только треть украинцев выступают против такой идеи.

Опрос проведен Социологической группой «Рейтинг» 19 — 22 сентября 2020 года среди 5000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий.

Как мы уже сообщали ранее, в Винницкой области подрались кандидат в депутаты облсовета, действующий депутат облсовета и депутат Калиновского райсовета. Все закончилось стрельбой.

Тем временем, Рада запретила народным депутатам нанимать на работу родственников и прочих близких лиц.