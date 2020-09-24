Почти треть населения Украины поддерживает Александра Лукашенко, который 23 сентября провел тайную инаугурацию в Беларуси.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Самопровозглашенного президента Беларуси поддерживает 31,3% украинцев. Оппозицию в лице Светланы Тихановской — 45,3%.

При этом больше всего протестующих поддерживают жители западных и центральных областей Украины, восток и юг, наоборот, выступает за Лукашенко.

Протестующих больше всего поддерживают избиратели Петра Порошенко («Европейская Солидарность») — 81,1%. За Лукашенко больше выступают избиратели Юрия Бойко (71,4%), «Оппозиционной платформы — За жизнь» (66,8%) и «Партии Шария» (71,2%).

Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Словакию попросил руководство Беларуси начать диалог с народом.