Россия уже получила запросы на более чем 1,2 миллиарда доз вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Такое заявление сделал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он утверждает, что к российскому препарату от коронавируса проявлен интерес множества мировых государств.

Также сообщается, что Россия намерена выйти на ежемесячный уровень производства вакцины в 10 млн доз к концу декабря 2020 года.

Соответственно, всех желающих вакцинироваться россиян, получится привить в течение 6-9 месяцев.

Напомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от COVID-19. Препарат получил название «Спутник V», его начали выпускать в августе 2020 года.

Как мы уже рассказывали ранее, известный голливудский актер Эдриан Броуди заявил, что стал добровольцем в испытаниях российской вакцины от COVID-19.

Также сообщали, что, первую очередь, вакцинировать от COVID-19 в Украине будут людей из группы риска, в частности люди с тяжелыми заболеваниями, медикой и педагогов.