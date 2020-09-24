В Одессе задержали подозреваемого в убийстве девушки-фармацевта, им оказался бывший сотрудник аптеки, где и произошло кровавое преступление.

Подробности сообщили в региональном главке Нацполиции.

Сообщается, что ночь на 23 сентября в помещение аптеки зашел ее бывший работник, уволенный в августе текущего года. Он нанес сотруднице аптеки 36 ножевых ранений, а затем похитил сейф, в котором находились 70 тысяч гривен.

Также было установлено, что мужчина влез в долги перед банком и кредитными учреждениями, и «ничего лучше, чем ограбление аптеки, он не придумал».

«Злоумышленник, видимо, решил, что ограбить аптеку, в которой знал расположение каждой полочки, не говоря уже о сейфе и „тревожной“ кнопке, — неплохой вариант. На пути негодяя встала 21-летняя девушка-фармацевт…» — сообщают правоохранители.

Задержанному уже сообщено о подозрении.

На данный момент правоохранители обратились в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения — содержание под стражей.

Как мы уже рассказывали ранее, в Киеве на Лысой горе нашли тело мужчины, шея которого была обмотана ремнем и пробита ножницами.

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