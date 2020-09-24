Украина официально не признает независимость Косово, но при этом признает паспорта, которые выдали в частично признанном Косово.

Такое заявление в интервью RTV Ora сделал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, пишет «РБК-Украина».

Представитель дипломатического ведомства отметил, что между Косово и аннексией Крыма не может быть никаких параллелей:

«Традиционно мы настроены на территориальный суверенитет страны. Это наш принцип. Но для нас нет параллелей между этими двумя случаями. Это потому, что случай Косово — это одно, а Крым — другое. В случае Косово есть страна, признанная рядом стран, а в случае с Крымом мы говорим о территории, которая была насильственно захвачена Россией».

Боднар также напомнил, что паспорта Косово уже признаются украинской стороной:

«В прошлом году мы приняли решение работать с косовскими паспортами. Теперь наш посол здесь (в Албании, — ред.) и послы в других частях света получили инструкции признать эти паспорта и не ограничивать поездки».

Отметим, после того, как Верховная Рада утвердила состав конкурсной комиссии для избрания нового главы САП, игнорируя рекомендации Евросоюза, стали говорить о возможном пересмотре безвиза с ЕС. В частности, об угрозе безвизу говорила евродепутат и член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон.

Заявления евродепутата прокомментировал глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. По его словам, отмена безвиза не более, чем слухи.

А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал не допустить отмены безвиза.

Посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас заявлял, что в ЕС обеспокоены ситуацией с антикоррупционной инфраструктурой в Украине. Это угрожает безвизовому режиму, но пока что ничего непоправимого не произошло.