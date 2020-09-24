В Украину в ближайшие дни ворвутся дожди с похолоданием.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Если в пятницу и субботу дожди охватят только запад Украины, то к воскресенью распространятся на всю страну.

25 сентября в Украине будет тепло. В большинстве областей ожидается солнечный день, кроме западных областей. Температура будет колебаться в пределах 23-27 градусов.

26 сентября на западе также ожидаются дожди, там также снизится температура: 19-26 градусов. На остальной территории тепло (24-28 градусов) и солнечно.

27 сентября практически по всей стране дожди, одновременно с этим снизится и температура: на западе днем будет 13-19 градусов, на севере 18-21, в центре 18-23, на востоке и юге 21-25 градусов.

Напоминаем, что из-за климатических изменений погода осенью 2020 и зимой 2021 ожидается теплее, чем обычно. По словам специалиста, это происходит из-за географического расположения Украины.

Экологи говорят, что климатические границы природных зон в Украине будут смещаться на север. В будущем в Киеве будет степной климат, который сейчас характерен для юга.