В Киеве на Лысой горе нашли тело мужчины, шея которого была обмотана ремнем и пробита ножницами.

Подробности сообщает «Информатор».

Издание отмечает, что тело мужчины, которому на вид около 50 лет, со следами насильственной смерти нашел прохожий на поляне возле капища.

По предварительной информации, мужчину били по голове кирпичом, душили ремнем, а после — зарезали ножницами в шею.

На Лысой горе нашли труп мужчины с ножницами в шее Gepostet von Информатор Киев am Mittwoch, 23. September 2020

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