От COVID-19 (осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией) по всему миру с начала пандемии скончались 976 тысяч 640 человек.

Об этом свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса.

Всего с начала пандемии заболели 31 миллион 880 тысяч 241 человек. Выздоровели пока только около 22 миллионов пациентов по всему миру.

В лидерах по заболеваемости: США (6 934 205 человек заболели), Индия (5 732 518), Бразилия (4 591 364). В России заболели свыше миллиона человек, в Колумбии, Перу и Мексике — более 700 тысяч.

Лидеры по количеству умерших не меняются уже несколько месяцев: США (201 909 пациентов скончались), Бразилия (138 105), Индия (91 149), Мексика (74 949), Великобритания (41 951).

Отметим, ученые Великобритании планируют впервые проверить действие вакцины от COVID-19, заразив при этом людей коронавирусом SARS-CoV-2.

Израиль стал первой страной, которая ввела повторный локдаун — с 25 сентября на две недели в стране вводят полный карантин.