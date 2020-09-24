В ООН считают, что человечестно «провалило» испытание пандемией COVID-19. На сегодняшний день число жертв пуже приблизлось к миллиону.

Такое мнение выразил генсек ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности, передает ТАСС.

«Пандемия — это явно испытание для международного сотрудничества, которое мы провалили. Вирус уже убил почти миллион человек по всему миру, поразил более 30 млн, он вышел из-под контроля», — утверждает он.

Таким образом, это свидетельствует о том, что миру не хватает глобальной подготовленности, взаимодействия, единства и солидарности.

«Коронавирус черной тенью лег на весь наш мир. Но он также стал предупреждением, которое должно побудить нас к действиям. У нас нет выбора… Либо мы объединимся в рамках глобальных институтов, которые соответствуют своему назначению, либо мы будем раздавлены раздорами и хаосом», — резюмировал генсек ООН.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине зафиксировали 3372 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки, 23 сентября. Всего с начала пандемии заболели 188 106 человек.

Тем временем, польская фармацевтическая компания заявила о создании первого в мире лекарства от коронавирусной болезни COVID-19.