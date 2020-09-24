В ночь 24 сентября в Сумах неизвестные похитили полковника Вооруженных сил Украины Юрия Полоуса.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет «Обозреватель».

Сообщается, что шестеро неизвестных лиц в балаклавах с оружием через забор проникли на территорию Сумского национального аграрного университета. При этом сторожу они представились сотрудниками СБУ.

Далее они зашли в комнату общежития по месту жительства командира в/ч А-7045 ВСУ полковника Полоуса, 1975 г.р. Военного связали, посадили в неустановленный автомобиль и уехали в неизвестном направлении.

Сейчас введена в действие полицейская операция «Перехват».

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины сообщила о блокировании деятельности «ботофермы», которая использовалась Россией для распространения деструктивной информации. В частности, для воздействия на электоральные настроения украинцев накануне местных выборов кураторы распространяли через интернет ложную информацию, направленную на разжигание межэтнической вражды и пропаганды сепаратизма.

В Киеве СБУ разоблачила преступную группировку, которая занималась контрабандой и сбытом оружия на территории Украины.