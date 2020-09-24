В Украине 23 сентября от COVID-19 умерли 52 человека, один из них — ребенок.

Как сообщил в ходе брифинга министр здравоохранения Максим Степанов, в Украине это уже второй случай смерти ребенка от COVID-19.

Как сообщалось ранее, в Украине зафиксировали 3372 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки, 23 сентября. Всего с начала пандемии заболели 188 106 человек. Выздоровели пока только 83 458 человек. Умерли — 3 757 человек.

Израиль стал первой страной, которая ввела повторный локдаун — с 25 сентября на две недели в стране вводят полный карантин.

Ученые Великобритании планируют впервые проверить действие вакцины от COVID-19, заразив при этом людей коронавирусом SARS-CoV-2.