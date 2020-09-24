В Украине 23 сентября от COVID-19 умерли 52 человека, один из них — ребенок.
Как сообщил в ходе брифинга министр здравоохранения Максим Степанов, в Украине это уже второй случай смерти ребенка от COVID-19.
Как сообщалось ранее, в Украине зафиксировали 3372 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки, 23 сентября. Всего с начала пандемии заболели 188 106 человек. Выздоровели пока только 83 458 человек. Умерли — 3 757 человек.
Израиль стал первой страной, которая ввела повторный локдаун — с 25 сентября на две недели в стране вводят полный карантин.
Ученые Великобритании планируют впервые проверить действие вакцины от COVID-19, заразив при этом людей коронавирусом SARS-CoV-2.
24.09.2020 | Онлайн-брифінг щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції
Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою міністра охорони здоров’я України Максима Степанова та заступниці міністра охорони здоров'я Світлани Шаталової.
Gepostet von Міністерство охорони здоров'я України am Mittwoch, 23. September 2020