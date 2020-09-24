В Запорожье около 13:30 в районе развлекательного комплекса на улице Нижнеднепровской произошла стрельба.

Об этом со ссылкой на источник пишет «Обозреватель». По информации издания, в результате стрельбы ранения получили три человека:

«Группа неизвестных начала стрельбу, предположительно из травматического оружия, по компании на набережной, после чего скрылись на черном автомобиле. В результате происшествия в больницу с травматическими ранениями доставили трех человек».

Сейчас в городе объявлена операция «Сирена».

Как сообщалось ранее, в Винницкой области подрались кандидат в депутаты облсовета, действующий депутат облсовета и депутат Калиновского райсовета. Все закончилось стрельбой.