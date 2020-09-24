С 1 октября на дорогах Украины водители будут обязаны двигаться вне населенных пунктов с включенным ближним светом фар или зажженными ходовыми огнями.

Напомним, эта норма действует каждый год и круглосуточно в период с октября по май.

В соответствии с пунктом 9.8 ПДД Украины, с 1 октября по 1 мая все механические транспортные средства за пределами населённых пунктов должны двигаться с включенными ДХО, а если они не предусмотрены конструкцией – ближним светом основных фар.

Эта норма должна соблюдаться круглосуточно.

В случае нарушения данного правила, водителям грозит штраф в размере от 425 до 510 гривен (ч. 2 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

Тем временем, на рассмотрении в Раде находится законопроект, который предусматривает увеличение штрафов за езду без ремня безопасности в 17 раз.

Как мы уже рассказывали ранее, в украинских водительских правах появится отметка о том, согласен ли их владелец на посмертное донорство.

А также, трое граждан Королевства Марокко погибли в жуткой аварии, которая произошла вечером 17 сентября в Запорожье. Водитель «BMW» допустил занос, врезался в «Nissan», а затем влетел опору рекламоносителя. В итоге машина загорелась.