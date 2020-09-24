В Киеве с рейса «Киев — Анталья» сняли двух пассажиров, которые нахамили экипажу, отказавшись надевать защитные маски.

Об этом в Facebook пишет очевидец инцидента Леся Войтицкая.

Конфликт, по ее словам, возник из-за того, что супруги-туристы отказались соблюдать масочный режим в самолете, а также в грубой форме отреагировали на замечание. В итоге, пассажиров сняли с рейса, а сам рейс пришлось задерживать на час.

Пользователи социальной сети, комментируя пост, поддерживают решение пограничников вывести пару из самолета.

Как сообщалось ранее, медики из Калифорнийского университета говорят, что ношение медицинской маски укрепляет иммунитет к COVID-19. По словам врачей, маска уменьшает дозу вируса, которую может получить здоровый человек.

В Японии экипаж самолета авиакомпании Peach Aviation был вынужден совершить вынужденную посадку борта из-за пассажира, который отказался надеть защитную маску.