Президент Украины Владимир Зеленский просит руководство Беларуси начать диалог с народом.

Такое заявление он сделал в ходе своего визита в Словакию.

По словам Зеленского, касательно ситуации в Минске, Украина солидарна с другими европейскими государствами:

«Мы можем очень долго говорить о нашем дружественном народе Беларуси. Мы знаем, что такое кровопролитие. Если власть не остановит те действия, особенно правоохранителей, направленные против своего народа, они получат очень мощный результат. Если власть не найдет возможность диалога с людьми, этой власти не будет».

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Словацької Республіки Зузани Чапутової з представниками ЗМІ. Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Словацької Республіки Зузани Чапутової з представниками ЗМІ. Gepostet von Офіс Президента України am Donnerstag, 24. September 2020

Ранее в интервью Hospodárske noviny Владимир Зеленский сообщил, что на пути к миру на Донбассе должно быть движение двух сторон, но ключевые шаги должна сделать Россия, которая контролирует оккупированные территории Украины.

Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.