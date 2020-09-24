Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что наша страна на шантаж в переговорах по Донбассу и максимально пытается сохранить диалог с Россией.

Об этом Зеленский заявил в ходе своего визита в Словакию в четверг, 24 сентября.

«Украина не идет на шантаж. Это видит и ЕС, и Россия, но мы находим баланс для проведения заседаний ТКГ и для сбалансированного диалога с Россией, как субъекта минского процесса. Он хрупкий, не стабилен. Но мы делаем все, что это диалог был «, — утверждает Зеленский.

По его словам, результатом этих переговоров уже стал режим прекращения огня.

А еще глава Украины озвучил подробности и переспективы грядущей встречи нормандской четверки.

«Что касается встречи советников, я скажу откровенно — мы ждем встречи. Нам нужна встреча, за которой следует результат. Если встречались наши советники и потом встречались лидеры «нормандской четверки» — то потом мы вернули домой 140 живых людей», — подчеркнул президент.

Как мы рассказывали ранее, с начала года на Донбассе погибли 18 мирных жителей, десятки получили ранения.

А также, Зеленский заявил, что на пути к миру на Донбассе должно быть движение двух сторон, но ключевые шаги должна сделать Россия, которая контролирует оккупированные территории Украины.