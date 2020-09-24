Вторая волна COVID-19 уже охватила Украину.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Словакию, пишет «Интерфакс-Украина».

По его словам, сейчас во всем мире, и Украина не исключение, обострение, и растет количество заболевших:

«Потому у нас сегодня действительно запрещен въезд заграничным гражданам. Я думаю, что это правильное решение. У нас такое решение было, когда у нас начиналась первая волна, мы смогли ее остановить. Тогда на 40 млн украинских граждан у нас было от 100 до 300 заболевших. Сегодня мы имеем 3 тысячи заболевших в день. К сожалению, это и есть вторая волна в Украине».

Зеленский подчеркнул, что не может рисковать ни своими гражданами, ни иностранными гражданами: «Потом, когда стабилизируется эта ситуация, в Украине будут открыты границы, обязательно».

Как сообщалось ранее, в ходе визита в Словакию Владимир Зеленский попросил руководство Беларуси начать диалог с народом.

Еврокомиссара по вопросам здравоохранения Стеллы Кириакидис заявила, что во многих странах ситуация с распространением COVID-19 намного хуже, чем в начале пандемии (март-апрель 2019 года).

В Украине от COVID-19 умерли двое детей.